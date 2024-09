Двусетова победа изпрати Ига Швьонтек на осминафинал на US Open

Ига Швьонтек продължава безапелационното си представяне на US Open.

23-годишната полякиня се класира на осминафиналите. Водачката в схемата постигна сравнително лесна победа с 6:4, 6:2 над Анастасия Павлюченкова за малко повече от час и половина игра.

Швьонтек, която стана шампион в Ню Йорк преди две години, пое контрола над мача още от първия гейм, в който проби подаването на съперничката си. След това играта вървеше гейм за гейм, но в крайна сметка полякинята взе сета с 6:4.

Във втората част, тя на два пъти проби своята съперничка за 2:1 и след това за 4:1, като без особени усилия спечели и този сет с 6:2.

