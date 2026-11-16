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Единадесет души загинаха при пожар на остров Пукет в Тайланд

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Единадесет души загинаха при пожар на остров Пукет в Тайланд
Снимка: БТА/Архив
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Пожар избухна тази нощ в четириетажна сграда с търговски обекти на туристическия остров Пукет в Южен Тайланд, при което загинаха 11 души, а 16 бяха ранени, съобщи полицията, цитирана от Франс прес.

Пожарът се е разразил в 3:30 ч. местно време в сграда с ресторанти и жилища, посочи полицай от окръг Патонг в Пукет.

"На пожарникарите им отне два часа да овладеят пожара, като по-късно те откриха телата на 11 души. Сред тях има както тайландци, така и граждани на Мианма", уточни той.

Причините за пожара се разследват, а 16 души, които са вдишали дим или са получили наранявания от строшени стъкла, бяха настанени в болница, допълни представителят на силите на реда.

Въпросът с безопасността в баровете и нощните клубове в Тайланд отдавна поражда притеснения, отбелязва АФП. През юли тази година бар, препълнен с посетители, избухна в пламъци заради късо съединение, като по данни на властите загинаха около 40 души. По време на новогодишните празници през 2009 г. пожар в дискотека в тайландската столица Банкок отне живота на 67 души, а над 200 бяха ранени, припомня АФП.

#Пукет #загинали при пожар #Тайланд #пожар

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