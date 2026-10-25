Едва 6,76% избирателна активност в Кърджалийско, информация за върнати хора, отишли да гласуват

Рекордно ниска избирателна активност и сигнали за върнати хора, отишли до секциите да гласуват. Такава е картината към този час в кърджалийска област.

Президентски избори каквито никога досега не е имало. Така коментираха днешния вот хората тук. Няма извънредни автобуси на автогарата, няма масово гостуване на родини и изселници.

Избирателната активност е показателна за настроенията сред хората. От агитацията, че този вод не е важен, през реакцията срещу отвеждането на кърджалийския кмет Ерол Мюмюн в полицията два дни преди вота да дава показания, до сигнали, че кметовете на малки населени места днес са връщали избиратели да не стигнат до секциите и да гласуват. Всичко това принареди картината на избора до момента.

По данни на Районната избирателна комисия към 16.00 часа, активността в област Кърджали е 6,76%, най-висока е тя в Черноочене 9,22%, а най-ниска в Джебел - малко над 5%.

В село Звиница усърдно се коментира, че множеството от хората, решили да гласуват са били агитирани да не го правят.

Ниази Вели, член на СИК в с.Звиница: "Чувства се някаква антикампания. Заставали са хора пред секциите и са казвали на хората да не гласуват."

Обичайно в селото подават гласа си около 300 души, но до ранния следобед днес не бяха минали и 50.

Ниази Вели, член на СИК в с.Звиница: "- Хората в селото какво казват споделят ли с вас, подавали ли са сигнали за такъв натиск? Говорят си да. Открито никой не го прави сега да дойдат и да кажат няма да гласувате, но просто не идват."

В многолюдното село Мост има три секции, като в най-голямата гласоподавателите по списък са 890. До обед там бяха гласували само 15 души.

Ася Тодорова, председател на 132 СИК, село Мост: "- Случавало ли е друг път такава ниска избирателна активност до обяд? Не, обикновено до обяд е най-висока. По-малко хора идват следобяд, тъй като имат животни. Имат градини. - Имате ли логично обяснение защо се получава тази необичайна ситуация? Не мога да отговоря."

И докато в съседната секция до обед гласувалите са едва петима, на пазара на площадката има навалица.

"- Успяхте ли вече да гласувате? Не. Успяхме да. Аз не съм, той – да, но до вечерта има време за мислене още." Сезгин Юсуф: " - Различен ли е днешния ден с нещо за теб? Днес трябва да гласуват хората, да излизат. Това е важното. - Или предпочитат при теб да дойдат? И пазарът и кебапчетата излизат, какво ще правите.

В Кърджали активността е малко по-висока. Янка Димитрова е известна в града с това, че гласува на всички избори. Тя вярва, че президентът трябва да обединява.

Янка Димитрова: "Да чува народа, сред хората да е, сред народа да е, да се вслушва в тях, а не в приближения си кръг."

Очакванията тук са, че до края на изборния ден активността пред урните няма да се усили чувствително.

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