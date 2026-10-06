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ЕК предлага кардинална промяна на политиката на разширяване на ЕС

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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европейската комисия глоби рекордните 550 милиона евро китайския гигант алиекспрес
Снимка: БТА/Архив
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Европейската комисия прие днес пакет от документи, които, ако бъдат одобрени, ще доведат до кардинална промяна в политиката на разширяването на блока. Следвайки горчивия опит, който има в миналото с Унгария и отчасти Полша и трудното постигане на единодушие, Брюксел предлага преминаване от гласуване с единодушие към гласуване с квалифицирано мнозинство в ключови области като санкциите, данъчните измами и фискалните мерки в енергийната политика.

Комисията ще направи и преглед на все още неприетите предложения, за да установи в кои случаи засиленото сътрудничество би могло да помогне за преодоляване на трайно блокиране. В областта на разширяването Комисията предлага да се използва гласуване с квалифицирано мнозинство при откриването на преговорни клъстери и за други междинни решения в рамките на преговорите за присъединяване, което би направило процеса по-динамичен.

Комисията също така предлага да обсъди с Европейския парламент и Съвета как да се осигури по-ефективно провеждане на процедурите по член 7, включително чрез определяне на евентуални срокове. Годишните доклади относно разширяването и върховенството на закона ще продължат да служат като основни инструменти за наблюдение, като обхватът на доклада за върховенството на закона ще бъде разширен и към другите страни кандидатки, когато те бъдат готови за това.

ЕК въвежда е понятието поетапна или постепенна интеграция, което означава, че ЕК ще търси и определи възможности за задълбочаване на интеграцията в някои стратегически сектори като енергетика, транспорт, цифрови технологии и отбрана, още преди страните да станали пълноправни членове на ЕС. Комисията смята да започне годишни диалози с партньорите по разширяването, за да проследява напредъка, да идентифицира възможности и да преодолява пропуските в постепенната интеграция.

Според Брюксел бъдещите договори за присъединяване следва да включват по-силни гаранции срещу сериозно отстъпление от ангажиментите, поети по време на преговорите за присъединяване. Гаранциите предвиждат в случаи на сериозни нарушения, мерките да включват и временно спиране на правото на глас в Съвета. При необходимост биха могли да се използват и преходни разпоредби, включително за свободното движение на работници и услуги, селското стопанство, чувствителните продукти, финансирането и участието в общите системи. За ограничен период нова държава членка би могла също да се ангажира да не блокира бъдещи разширявания поради двустранни спорове.

Като част от пакета за разширяване за 2026 г. Комисията ще представи индикативни пътни карти за Черна гора, Албания, Молдова и Украйна. Тя също така ще представи последователен подход за постепенна интеграция, включващ набелязване на стратегическите области. По отношение на Украйна, предвид мащаба, структурата и изключително високата производителност на нейното земеделие, ЕК предлага да се въведат ограничения на финансовата подкрепа и достъпа до пазара за някои стоки. Предложенията на Брюксел тепърва ще бъдат обсъждани с държавите-членки.

#разширяване на ЕС #Европейска комисия

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