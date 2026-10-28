Екипажът на атакувания от дронове контейнеровоз пристигна във Варна

Екипажът на атакувания от дронове контейнейнеровоз пристигна във Варна. По думите на началника на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов патрулен самолет „Атлантик“ на френските военноморски сили, изпълняващ полет за наблюдение над морските пространства в Черно море е засякъл първоначално два безекипажни катера, а впоследствие и още един.

Първоначално те са били забелязани на около 30 морски мили източно от нос Калиакра, а последният — на около 50 морски мили.

контраадмирал Кирил Михайлов, началник на Военноморските сили: "Движението им беше в западна посока, към няколко кораба, които преминаваха през прилежащата зона северно от нос Калиакра. Предположихме, че корабите ще бъдат атакувани. Информацията незабавно беше предадена на управлението на морския трафик с искане корабите да бъдат предупредени за опасност от атака с дронове. Едновременно с това корабите в района бяха предупредени по 16-и канал от морския патрулен самолет за приближаващите дронове. Движението на дроновете беше проследявано от самолета. Получавахме непрекъсната информация чрез френското морско командване за Средиземно и Черно море и поддържахме контакт с морския патрулен самолет."

Първата атака е била около 12.00 ч., последвана от още два удара с надводни дронове срещу контейнеровоза „Контшип Джет“ на разстояние около 16 морски мили източно от нос Калиакра, в прилежащата зона на Република България, извън териториалното море. Военноморските сили своевременно са започнали операция по търсене и спасяване, след като са получили сигнал от френския самолет, че екипажът започва да напуска кораба.

Към момента корабът все още е на вода, намира се на мястото, на което е бил поразен, и продължава да дрейфува.

контраадмирал Кирил Михайлов, началник на Военноморските сили: "Има три пробойни, разположени от левия борд. И при трите атаки дроновете са приближили от източна посока, а ударите са нанесени от западната страна, откъм борда. Екипажът беше предупреден, което, смятам, допринесе изключително много за това да няма жертви и всички да бъдат спасени."

Контраадмирал Михайлов отказа да отговори на въпроса може ли да се каже откъде са дошли дроновете.

контраадмирал Кирил Михайлов, началник на Военноморските сили: "Не мога да кажа откъде идват, тъй като дроновете могат да дойдат отвсякъде. Не знаем откъде са дошли. Знаем само, че са били засечени там. Третият дрон беше на най-голямо разстояние. Скоростта, с която дроновете атакуваха, беше около 26 възела."

Около 20 контейнера са паднали зад борда. За това Военноморските сили своевременно са излъчили известия до мореплавателите.

По данни на капитана корабът е бил натоварен с контейнери, съдържащи различни горива и други опасни товари.

По думите на началника на Военноморските сили, времето за реакция е било много кратко, не е имало и сили и средства в непосредствена близост до района, които да могат да пристигнат бързо, да прихванат дроновете и да ги унищожат.

Освен това атаката се случи в международни води, каза още Кирил Михайлов.