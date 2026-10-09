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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

ЕКСКЛУЗИВНО: Само екип на БНТ засне акцията от борда на хеликоптер „Кугър“

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
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Ексклузивни кадри за “По света и у нас“ от разузнавателната операция на борда на ударения от дрон търговски кораб „Ейбъл“, който вече се намира на 55 мили от нос Емине. Екип на БНТ беше на борда на един от военните Кугъри, които обследваха района в открито море за останки от дронове. Спасителите се спуснаха на палубата на плавателния съд, за да оценят състоянието на кораба. А стана ли ясно какъв е товарът на кораба?

Мисията, в която участваха пилоти, бордни техници, спасители и представители на медиите, приключи преди около половин час. Повече от 4 часа екипът ни летя заедно с един от екипажите, като първо посети военноморска авиобаза „Чайка“, а след това се отправи на 55 морски мили навътре в морето до поразения кораб „Ейбъл“, който продължава бавно да се придвижва към брега. В продължение на 40 минути летяхме на височина около 100 метра, което ни позволи да огледаме щетите по плавателния съд. От кърмата и от двата борда се виждат големи пробойни. Пожарът е унищожил оборудването за управление, каютите и всичко в задната част на кораба. Машинното отделение е наводнено, а плавателният съд бавно се пълни с вода. Придвижването му към брега се следи от Военноморските сили. Въздушната разузнавателна мисия днес е била съгласувана и с екипажа на фрегатата „Верни“, която също се е намирала в непосредствена близост до поразения кораб.

По време на операцията двама военнослужещи от звеното за аварийно-спасителни дейности на авиобаза „Крумово“ се спуснаха на борда, за да съберат данни за състоянието на плавателния съд и да потърсят останки от дронове. Такива обаче не са открити. На борда на кораба се превозва единствено жито. Радиационният фон е в нормални граници и дори е по-нисък от отчетения на сушата. Това съобщиха военнослужещите, участвали в проверката. По време на мисията стана ясно колко важни са екипната работа, синхронът и координацията между различните звена при изпълнението на подобна задача.

Иван Кацаров, парашутист-спасител: „Всичко е обгоряло, влизахме вътре - всичко е изгоряло. Проверихме товара - жито.“

ст. сержант Стоян Красимиров Колев: „Огледахме кораба от високо, огледахме го дори от стотина метра височина. По-специфично беше пробойните, самите проблеми, които имаше самият плавателен съд, който бяха отзад в каютите и отделно оперативната им система, и двигатели и абсолютно всичко. Там беше цялостно проблема.“

ст. сержант Валентин Стойков: „Бяхме готови да се спуснем, да помагаме, ако се случи аварийна ситуация с тях и с някой от екипажите от двата хеликоптера.“

Тези мисии над морето, особено в новата обстановка след ударите с дронове по два търговски кораба и изчезването на един екипаж в нашата изключителна икономическа зона, показват колко сложна, рискова и отговорна е работата на военните.

Вижте още в прякото включване на Димитър Димитров

#„Кугър“ #борда на хеликоптер #засне акцията #екип на БНТ

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