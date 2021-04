ЕС готви спешна помощ за Индия в битката срещу COVID-19

ЕС подготвя бърза помощ за Индия за справяне с нарастващата криза с COVID-19, при която инфекциите и смъртните случаи достигнаха рекордно високи стойности, заяви шефът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

"Разтревожени от епидемиологичната ситуация в Индия. Готови сме да подкрепим", написа Фон дер Лайен в Tуитър.

"ЕС обединява ресурси, за да отговори бързо на искането на Индия за помощ чрез механизма на ЕС за гражданска защита", написа още тя.

Alarmed by the epidemiological situation in India. We are ready to support.



The EU is pooling resources to respond rapidly to India’s request for assistance via the EU Civil Protection Mechanism.



We stand in full solidarity with the Indian people! https://t.co/Pv8ezFPdS3