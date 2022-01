ЕС отпуска 1,2 млрд. евро финансова помощ на Украйна

Ръководителят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че ЕС ще отпусне 1,2 млрд. евро за подпомагане на Украйна.

"Европейската комисия отпуска нов пакет финансова помощ за Украйна на фона на напрегнатата ситуация в размер на 1,2 млрд. евро", каза ръководителят на ЕК.

Отбелязва се, че ЕС подготвя нова програма за макрофинансова помощ за Украйна.

