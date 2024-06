Еузебио ди Франческо застана начело на новака в Серия А Венеция

Еузебио ди Франческо е новият треньор на Венеция, обявиха от клуба, който се завърна в Серия А след три години отсъствие.

54-годишният Ди Франческо наследява на поста Паоло Ваноли, който спечели промоция с отбора в Серия А, но предпочете да напусне клуба, за да се ангажира с Торино.

Ди Франческо беше треньор на Рома между 2017 и 2019. През първия сезон той завърши с тима на трето място в класирането, но беше уволнен през месец март 2019. Той прекара последния сезон във Фрозиноне, който не успя да спаси от изпадане в Серия B.

С назначението на Ди Лоренцо общо 12 от 20-е клуба в италианския елит смениха треньорите си преди старта на новия сезон.

