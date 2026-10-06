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Общество
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"Нямали са време да реагират": Ексклузивно пред...
17:05, 06.10.2026 (обновена)
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15:25, 06.10.2026
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15:12, 06.10.2026
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Президентът свиква КСНС заради морската сигурност на...
14:54, 06.10.2026
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Моряк от кораба "Ейбъл": Мисля, че руснаците ни...
14:31, 06.10.2026
Чете се за: 01:12 мин.
Два пъти са се увеличили заплахите във водите на НАТО за...
12:42, 06.10.2026
Чете се за: 03:32 мин.
Български спасители продължават издирването на моряци от...
12:15, 06.10.2026 (обновена)
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Министър Димитър Стоянов: Два хеликоптера пътуват към...
11:51, 06.10.2026
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Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
11:39, 06.10.2026
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Два кораба са ударени от дронове в български води,...
10:58, 06.10.2026 (обновена)
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Европейски квалификации: България U21 - Шотландия U21 (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
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20:11, 06.10.2026
Спорт
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Снимка: startphoto.bg
Снимки: Startphoto
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#Национален отбор на Шотландия по футбол за младежи до 21 г
#Български национален отбор по футбол за младежи до 21 г
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