Финалите на ATP в Торино: Кой колко ще получи от рекордния награден фонд

Финалният турнир за сезона в мъжкия тенис противопоставя осемте най-добри играчи за годината и предлага най-големия награден фонд във веригата - близо 14 000 000 евро, а съответно и рекордна премия за големия победител.

Финалите в Торино са с най-големия награден фонд, дори по-голям от всеки от четирите турнира от Големия шлем и е недалеч от турнира в Рияд - финалите на Шестте краля, където шампионът получи 6 000 000 долара.

Надпреварата се провежда за четвърти пореден път в Торино, като догодина италианският град ще приеме за последно най-добрите осем в тениса.

The players came to SERVE #NittoATPFinals pic.twitter.com/GVFaPtzcAh