БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Димитровден е, честит празник!
Чете се за: 04:17 мин.
ЦИК при обработени 98.99% СИК протоколи: Йотова и Гюров...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦИК при обработени 98.99% СИК протоколи: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември * * * Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров сочи и паралелното пребряване на 100% на агенциите "Мяра" и "Алфа Рисърч"

Финални резултати от първи тур в Шумен: Илияна Йотова - Кирил Вълчев печелят вота

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Здравка Русева
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Запази
финални резултати първи тур шумен илияна йотова кирил вълчев печелят вота
Снимка: БНТ
Слушай новината

Избирателите в Шуменска област са подкрепили с най-много гласове кандидат-президентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев. За тях са гласували 39,44% от имащите право на глас. На балотаж отиват и Андрей Гюров – Георги Кандев с 24,29% подкрепа. За първите са гласували 11 730 души, а за вторите – 7 225 души.

Трети по вот в Шуменска област на президентските избори са Костадин Костадинов и Петър Волгин от „Възраждане“ с 11,78%, четвърти – Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева от ПП „Величие“ с 5,16%, пети – Радостин Василев и Красимир Манов от ПП МЕЧ с 4,39%, шести – Ивайло Симеонов и Христов Стойчев с 2,5%, и седми – независимите Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 1,97%. Всички останали кандидати са с под 1% подкрепа в областта.

На първи тур за президент в Шуменско до урните отидоха едва 16,07% от имащите право на глас. Общият брой на намерените в избирателните кутии бюлетини и потвърдените гласове от машинното гласуване е 29 818. Отчетени са 74 недействителни гласа – всички подадени на хартиена бюлетина.

С „Не подкрепям никого“ са гласували 1 458 души, или 4,88% от гласувалите.

#Шумен #президентски избори #резултати

Последвайте ни

ТОП 24

ЦИК при обработени 98.99% СИК протоколи: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември (ОБНОВЯВА СЕ)
1
ЦИК при обработени 98.99% СИК протоколи: Йотова и Гюров отиват на...
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че политиката, която правителството води, не е добра за България
2
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че...
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат данни на "Алфа Рисърч"
3
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей...
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
4
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
ЦИК: Към 12.00 часа избирателната активност е 5,8%, най-висока е във Видин
5
ЦИК: Към 12.00 часа избирателната активност е 5,8%, най-висока е...
ЦИК: 16,04% е избирателната активност към 16.00 ч.
6
ЦИК: 16,04% е избирателната активност към 16.00 ч.

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
2
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
3
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
4
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на Бинев, заподозрени за неговото убийство
5
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на...
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: Президентски Избори 2026

Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят убедително в област Плевен
Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят убедително в област Плевен
Илияна Йотова печели гласовете в Турция Илияна Йотова печели гласовете в Турция
Чете се за: 01:15 мин.
Ниска избирателна активност на президентския вот и във Франция Ниска избирателна активност на президентския вот и във Франция
Чете се за: 02:00 мин.
Без нарушения и при висока активност премина изборният ден във Видин Без нарушения и при висока активност премина изборният ден във Видин
7706
Чете се за: 02:12 мин.
Спокойно премина приемането на протоколите във врачанското село Малорад Спокойно премина приемането на протоколите във врачанското село Малорад
Чете се за: 01:37 мин.
Без нарушения и при ниска избирателна активност премина изборният ден в Благоевград Без нарушения и при ниска избирателна активност премина изборният ден в Благоевград
5298
Чете се за: 03:12 мин.

Водещи новини

ЦИК при обработени 98.99% СИК протоколи: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември (ОБНОВЯВА СЕ)
ЦИК при обработени 98.99% СИК протоколи: Йотова и Гюров отиват на...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Андрей Гюров: Не е време за потупване по рамото Андрей Гюров: Не е време за потупване по рамото
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Преди балотажа: Кой кого ще подкрепи на втори тур? Преди балотажа: Кой кого ще подкрепи на втори тур?
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Оспорвана битка за...
Чете се за: 00:52 мин.
Политика
Новият ВСС: Прокурорите избраха своите представители
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Сърбия след изборите: Студентите и техните привърженици празнуват
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Димитровден е, честит празник!
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ