Финални резултати от първи тур в Шумен: Илияна Йотова - Кирил Вълчев печелят вота

Избирателите в Шуменска област са подкрепили с най-много гласове кандидат-президентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев. За тях са гласували 39,44% от имащите право на глас. На балотаж отиват и Андрей Гюров – Георги Кандев с 24,29% подкрепа. За първите са гласували 11 730 души, а за вторите – 7 225 души.

Трети по вот в Шуменска област на президентските избори са Костадин Костадинов и Петър Волгин от „Възраждане“ с 11,78%, четвърти – Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева от ПП „Величие“ с 5,16%, пети – Радостин Василев и Красимир Манов от ПП МЕЧ с 4,39%, шести – Ивайло Симеонов и Христов Стойчев с 2,5%, и седми – независимите Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 1,97%. Всички останали кандидати са с под 1% подкрепа в областта.

На първи тур за президент в Шуменско до урните отидоха едва 16,07% от имащите право на глас. Общият брой на намерените в избирателните кутии бюлетини и потвърдените гласове от машинното гласуване е 29 818. Отчетени са 74 недействителни гласа – всички подадени на хартиена бюлетина.

С „Не подкрепям никого“ са гласували 1 458 души, или 4,88% от гласувалите.