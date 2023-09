Финландия отстрани фаворита за Купа "Дейвис" САЩ, Чехия, Канада и Австралия са на елиминации

Финландия победи 32-кратният първенец САЩ в отборния турнир по тенис за мъже Купа "Дейвис" и му взе мястото за елиминациите. Скандинавците ще играят на толкова високо ниво в Световната група на това отборно състезание за първи път в историята, а също така като тях напред отиват отборите на Чехия, Канада и Австралия.

Ото Виртанен даде преднина на Финландия със солидното си начало, отнасяйки Макензи Макдоналд със 7:6 (5), 1:6, 7:6 (7), а след него Емил Русувуори осигури мястото на тима си на четвъртфинал с втората победа на сингъл. Звездата на финландците преодоля на корта в Сплит (Хърватия) Томи Пол със 7:6 (1), 6:4.

Финландците спечелиха и на двойки и пак драматично, макар тази среща да нямаше отношение към крайното класиране, в което Нидерландия е първа и преди последния си мач с домакините на група D Хърватия. На двойките Хари Хелиовара и Патрик Кауковалта победиха със 6:7 (6), 7:6 (5), 10:8 Остин Крайчек и Раджив Рам и наредиха Финландия на 2-а позиция. Следват САЩ с 1-2 и Хърватия с 0-2 преди последната среща.

