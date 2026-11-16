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Фискалният съвет: Два пъти са скочили публичните разходи за хора с увреждания за последните 5 години

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Фискалният съвет: Два пъти са скочили публичните разходи за хора с увреждания за последните 5 години
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Фискалният съвет е изготвил доклад, който обобщава разходите във връзка с експертните решения за увреждане и рисковете за публичните финанси през 2021–2029 г.

Основният фокус е върху четири пера: пенсии за инвалидност, лична помощ, месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания и помощи за деца с трайни увреждания.

През 2025 г. са издадени 271 117 решения на ТЕЛК (+ 11 % спрямо 2024 г.). Ръстът идва предимно от групите до 50 % и 50–70 %. Делът на решенията над 90 % намалява до 22,2 %.

Най-силни абсолютни увеличения се наблюдават в Кърджали (+ 9175), Русе и Пазарджик.

Националният брой нараства от около 64 хил. през 2021 г. до над 271 хил. през 2025 г., с особено резки скокове през 2022–2023 г. в София, Пловдив и други области.

Сборът на четирите основни пера (преди консолидация) расте от 1,60 млрд. евро през 2021 г. до 3,80 млрд. евро през 2025 г. и се оценява на 4,48 млрд. евро за 2026 г. (3,44 % от БВП).

В реално изражение увеличението е 1,82 пъти. Пенсиите за инвалидност формират около 68% от сбора през 2025 г., личната помощ – 17 %, месечната подкрепа – 12 %, а помощите за деца – 3%.

Делът на инвалидните пенсии в общите пенсионни разходи се повишава от 15,6 % на 21 %.

Основните двигатели са автоматичните индексации (швейцарско правило за пенсиите, линия на бедност за месечната подкрепа, обвързване на часовата ставка за лична помощ с минималната работна заплата), нарастването на броя на получателите и по-високите средни плащания.

Личната помощ нараства 4,5 пъти (2021–2025 г.), а пенсиите – 2,3 пъти.

При три условни сценария (ограничителен, инерционен и висок) сборът достига съответно 5,73, 6,20 и 6,75 млрд. евро през 2029 г. (3,58–4,22 % от БВП).

По ESSPROS разходите по функция „Инвалидност“ в България са 2,22 % от БВП през 2024 г. (над средното за ЕС-27 от 1,91 %) и показват най-бързия ръст в Съюза от 2019 г.

Системата се отличава с чисто медицинска оценка (без оценка на функционирането), едно решение, което отключва множество плащания, висок дял на пожизнените решения, слаб изходящ поток и слаба връзка с пазара на труда.

Личната помощ обхваща около 1,3 % от населението – значително повече, отколкото в по-таргетирани системи като шведската.

Рисковете включват плащания без бюджетен таван, автоматични индексации над темпа на растеж на БВП, натрупване на пожизнени решения и различия в практиката на комисиите.

Препоръките на Фискалния съвет са за изясняване на регионалните различия, засилен контрол върху решенията и реалното предоставяне на услуги, единно отчитане на разходите, оценка на съвкупния бюджетен ефект от промените, преход към функционална оценка (пилотирана), наблюдаван бюджетен ориентир, регулярна публикация на данни за запасите и потоците от решения.

Докладът подчертава необходимостта от по-ефективно насочване на средствата към реалните потребности при запазване на достъпа до подкрепа, посочват от Фискалния съвет.

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