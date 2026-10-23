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Флавио Коболи сложи край на участието на Стан Вавринка в Лион, легендарният швейцарец се готви за последния си турнир

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Спорт
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Италианецът победи трикратния шампион от Големия шлем в два сета, а 41-годишният ветеран ще се сбогува с професионалния тенис пред родна публика в Базел

Флавио Коболи сложи край на участието на Стан Вавринка в Лион, легендарният швейцарец се готви за последния си турнир
Снимка: AP Photo
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Италианският тенисист Флавио Коболи сложи край на участието на Стан Вавринка на турнира от сериите ATP 250 в Лион, след като го победи с 6:2, 6:4 във втория кръг на надпреварата. Двубоят продължи едва 69 минути и беше предпоследната поява на легендарния швейцарец на професионален турнир, преди той окончателно да сложи край на забележителната си кариера.

24-годишният Коболи, който е поставен под номер едно в основната схема, демонстрира убедителна игра срещу 41-годишния Вавринка, получил специална покана от организаторите. Италианецът контролираше развитието на срещата и не позволи на именития си съперник да намери начин да се противопостави на високото му темпо. Въпреки категоричния резултат двубоят имаше специално значение и за двамата тенисисти, тъй като беше част от последните изяви на един от най-успешните играчи на своето поколение.

След края на срещата Коболи отдаде заслуженото уважение на Вавринка и призна, че присъствието на трикратния шампион от Големия шлем от другата страна на мрежата е предизвикало необичайно вълнение у него.

"Беше чест да споделя корта с теб днес. Чувствах се малко по-притеснен от обикновено. Караш ме да се притеснявам, защото не си просто обикновен тенисист, а истинска легенда на нашия спорт“, заяви италианецът след победата си, цитиран от официалния сайт на АТП.

За Вавринка предстои последната глава от професионалната му кариера. Швейцарецът ще се сбогува с тениса на турнира от сериите ATP 500 в Базел през следващата седмица, когато ще има възможността да изиграе последните си мачове пред родна публика. В кариерата си той спечели три титли от Големия шлем - Australian Open през 2014 година, "Ролан Гарос“ през 2015-а и US Open през 2016-а, като се утвърди сред най-големите имена в световния тенис.

Междувременно Коболи продължава участието си в Лион, като в четвъртфиналите ще се изправи срещу поставения под номер пет Брандън Накашима. Американецът си осигури място сред най-добрите осем след успех с 6:4, 6:3 над представителя на домакините Кириан Жаке.

Напред в турнира продължава и вторият поставен Тейлър Фриц, който победи французина Пиер-Юг Ербер с 6:2, 7:5. Успехът запазва надеждите на американеца за класиране на Финалите на ATP в края на сезона. В момента Фриц заема 13-ото място в годишната ранглиста, като изостава с близо 800 точки от намиращия се на осма позиция Артюр Фис.

В следващия кръг Фриц ще срещне германеца Даниел Алтмайер, който елиминира хърватина Борна Гойо след победа с 6:3, 6:4. Двамата ще спорят за място на полуфиналите в надпреварата.

Изненада поднесе и французинът Люка ван Аш, който отстрани третия поставен Валентен Вашро от Монако след обрат с 2:6, 6:4, 6:4. В четвъртфиналната фаза представителят на домакините ще се изправи срещу шестия в схемата Лоренцо Музети от Италия.

#ATP 250 в Лион #Флавио Коболи #Стан Вавринка

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