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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Фрегатата "Верни" отново се е отправила към района на атакуаните кораби

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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фрегатата bdquoверниldquo извърши оглед кораба bdquoейбълldquo предстояща операция
Снимка: Министерството на отбраната
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Фрегатата "Верни" от състава на българските Военноморски сили се е отправила към района, където два търговски кораба бяха атакувани с дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море, съобщиха от Министерството на отбраната. Фрегата за втори път се отправя към мястото на инцидента, първият е бил в четврътък, 8 октомври.

Два кораба бяха атакувани с морски и въздушни дронове в Черно море през нощта на 6 октомври. Ден след атаката се състоя заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, като членовете настояха за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите на два кораба в Черно море.

Единият кораб, плаващ под флага на Того, потъна. Вторият атакуван кораб получи поражения и на борда му възникна пожар. Екипажът на втория кораб беше евакуиран. От моряците на потъналия кораб обаче няма следа. Директорът на "Аварийно-спасителна дейност" към Изпълнителната агенция "Морска администрация" Румен Николов съобщи в сряда, че няма открити моряци от потъналия кораб и операцията по търсене и спасяване е прекратена.

Сирия е отправила искане към Международната морска организация и към морските власти в България да "проведат независимо и прозрачно разследване, за да установят обстоятелствата около инцидента и да изяснят причините, довели до прекратяването на операциите по издирване и спасяване".

#атаки в Черно море #фрегата "Верни"

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