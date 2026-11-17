По време на пресконференция, проведена във вторник, Филип Диало обяви, че кандидатурата му за президент на ФИФА е била одобрена от Френската футболна федерация, пише вестник "Екип".

Изпълнителният комитет на федерацията е одобрил единодушно кандидатурата на Диало, който трябва да бъде основен съперник на изборите на 18 март 2027 година в Рабат на борещия се за пореден мандат Джани Инфантино.

"Настояването на моите европейски колеги и други мнения ме накараха да приема предложението да бъда кандидат за президентството на ФИФА. Изпълнителният комитет на федерацията одобри единодушно кандидатурата", каза Диало.

След няколко седмици на преговори Филип Диало прие в понеделник номинацията на УЕФА, за да се изправи срещу Инфантино.