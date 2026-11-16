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Френският вратар Юго Лорис влезе в историята

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Вратарят има 145 мача с екипа на Франция.

години тотнъм вратарят юго лорис преминава лацио
Снимка: БГНЕС
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Вратарят Юго Лорис стана първият френски футболист, изиграл 1000 официални мача на професионално ниво. В тази бройка не влизат участията му за младежки или резервни отбори. Стражът на Лос Анджелис влезе в клуб 1000 в дербито срещу ЛА Галакси, завършило наравно 2:2.

До момента Лорис, който на 26 декември ще навърши 40 години, има 145 участия за националния отбор на Франция и 856 мача на клубно ниво.

Освен за Лос Анджелис, Лорис е играл в родината си за Ница и Лион, а в периода от 2012 до 2023 г. беше част от Тотнъм.

„В този момент от кариерата ми просто излизането на терена вече не е достатъчно. Опитвам да се задържа на високо ниво с цел да предизвикам себе си“, коментира Лорис.

Бившият нападател на Реал Мадрид Карим Бензема има 993 мача, докато нападателят на Орландо Сити - Антоан Гризман е записал 964 срещи в кариерата си.

# Юго Лорис

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