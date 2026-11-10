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Габриела Стоева и Евгени Панев отпаднаха на смесени двойки от турнир по бадминтон в Япония

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Спорт
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Стефани и Габриела Стоеви продължават участието си на двойки, а Калояна Налбантова ще се изправи срещу Мишел Ли на единично

Габриела Стоева и Евгени Панев отпаднаха на смесени двойки от турнир по бадминтон в Япония
Снимка: БТА
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Българските национали Габриела Стоева и Евгени Панев приключиха участието си на смесени двойки на международния турнир по бадминтон от категория „World Tour Super 500“ в Кумамото, Япония, който е с награден фонд от 500 хиляди долара.

Българският тандем отстъпи пред представителите на Хонконг Ю Зжъжуей Джери и Це Ин Сует в два гейма – 7:21, 13:21.

Въпреки поражението Габриела Стоева продължава участието си в надпреварата на двойки жени заедно със своята сестра Стефани Стоева.

Българките, които са поставени под номер 7 в основната схема, ще се изправят срещу представителките на Република Корея Ким Ю-джунг и Ли Ю-лим на 11 ноември.

В същия ден на корта ще излезе и Калояна Налбантова, която ще започне участието си на единично срещу канадката Мишел Ли.

Междувременно още четирима български състезатели ще участват на международния турнир от категория "International Challenge“ в Дъблин, Ирландия, който също започва на 11 ноември.

България ще бъде представена от Гергана Павлова, Христомира Поповска, Димитър Янакиев и Илиян Стойнов.

Янакиев и Стойнов ще започнат участието си от квалификациите на единично, като двамата ще се състезават заедно и в надпреварата на двойки мъже.

При жените Гергана Павлова ще се изправи срещу германката Миранда Уилсън в първия си двубой от основната схема.

Христомира Поповска пък ще има за съперничка втората поставена в турнира Ивон Ли, също представителка на Германия.

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#турнир по бадминтон в Кумамото #Евгени Панев # Габриела Стоева

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