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Гълъб Донев: Бюджет 2027 е бюджет на вразумяването

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гълъб донев бюджет 2027 бюджет вразумяването
Снимка: БТА
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Току-що правителството одобри проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2027 г. Той се превърна в политическа мишена още преди да бъде представен. Разгромяващи анализи, негативни коментари, заклинания и заплахи с протести. Всичко, свързано с този бюджет, е подложено на атака. Вече си мисля, че дори намерението той да бъде приет до края на 2026 г. също е повод за възмущение. Крайната цел е ясна – бюджетът за 2027 г. да се превърне в плашило, внушаващо несигурност и страхове, както и да се създаде обществена среда, в която разумната дискусия да бъде подменена с политически спекулации, заяви министърът на финансите Гълъб Донев.

Донев благодари на всички, които участват отговорно в обсъждането на параметрите на бюджета:

"Имаме сериозна нужда от общество от гласове, които ни вразумяват. Съгласете се, че не може едновременно да се настоява за по-нисък дефицит, по-нисък дълг, данъци без промяна, повече публични инвестиции и по-високи доходи, без да се посочи откъде ще дойде необходимият финансов ресурс. Всъщност може – точно това е рецептата, по която бяха планирани бюджетите през последните шест години. Няма как безкрайно дълго да харчиш несъществуващи пари. Във фискалната политика на държавата е време за вразумяване. Затова Бюджет 2027 е бюджет на вразумяването."

Бюджет 2027 има ясна цел – да се справим с наследените дисбаланси и да върнем публичните финанси на устойчив път, като запазим доходите и подкрепата за най-уязвимите, каза той и поясни, че бюджетната рамка за 2027 г. е изготвена при прогноза за реален икономически растеж от 2,5%, а очакваната средногодишна инфлация е 4%, като в края на годината се предвижда тя да се забави до 2,6%. Според представените разчети компенсацията на един нает в икономиката ще нарасне с 6,2%, а безработицата ще остане около 3,4%.

Донев подчерта, че прогнозата е предпазлива и не разчита на прекалено оптимистични икономически допускания.

Финансовият министър коментира и оценката на международната рейтингова агенция "Стандарт енд пуърс", като посочи, че перспективата пред България е променена от положителна на стабилна, но самият кредитен рейтинг не е понижен. Според цитираните от него прогнози агенцията очаква икономически растеж от 2,8% през 2026 г. и средно 2,6% за периода 2027 - 2029 г.

Гълъб Донев свърза промяната в перспективата с отчетените фискални показатели, включително посочена от него корекция на дефицита за 2025 г. от 3% на 4% от БВП, както и с констатации в доклади на Сметната палата.

Той посочи, че правителството цели да възстанови устойчивостта на публичните финанси, като същевременно запази доходите и подкрепата за най-уязвимите групи.

#проектобюджет 2027 #бюджет 2027 #министър Гълъб Донев #Гълъб Донев

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