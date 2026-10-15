Генерираха хеш кода, който ще се разпечатва на всяка машинна разписка при гласуване

В Министерството на иновациите и дигиталната трансформация беше генериран хеш кодът, който е основен елемент от довереното изграждане на софтуера за машинното гласуване.

Това е част от изискванията по Изборния кодекс и с него се гарантира автентичността на инсталирания софтуер на всяка една машина в секциите и който ще се отпечатва на всяка една разписка, която гласоподавателят взима, за да пусне в кутията. Изграждането на изходния код беше в защитена среда, осигурена от министерството на Иновациите и дигиталната трансформация.

Междувременно стана ясно, че в общо 9373 избирателни секции в страната ще има машинно гласуване, а в 2249 секции от тях се предоставят по две устройства. След промените в Изборния кодекс на машина ще се гласува в секциите с над 300 избиратели.