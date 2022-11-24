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Мондиал 2022: Швейцария - Камерун 
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Гледайте Уругвай - Република Корея от 15:00 ч. НА ЖИВО по БНТ1 и БНТ3

от БНТ
12:00, 24.11.2022
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Уругвай - Република Кореа
Снимка: БНТ
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Чаровният отбор на Уругвай потегля в ново шеметно приключение на световно първенство. Пиковите дни на Луис Суарес и Единсон Кавани сякаш са зад гърба им, но нима някой може да си позволи да отпише от сметките двукратен световен шампион?! От далечни изток пристига един от футболните символи на Азия - Република Корея, чийто водач - Хюн Мин Сон - ще бъде митологизиран в страната, ако тимът успее да повтори отново невероятните си постижения от 2002 г. Бурният нрав срещу хладния разум.

Уругвай срещу Република Корея, в четвъртък, 24 ноември, от 15:00 часа - по БНТ 1 и БНТ 3!

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#Световно първенство по футбол в Катар 2022
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