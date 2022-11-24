Гледайте Уругвай - Република Корея от 15:00 ч. НА ЖИВО по БНТ1 и БНТ3

Чаровният отбор на Уругвай потегля в ново шеметно приключение на световно първенство. Пиковите дни на Луис Суарес и Единсон Кавани сякаш са зад гърба им, но нима някой може да си позволи да отпише от сметките двукратен световен шампион?! От далечни изток пристига един от футболните символи на Азия - Република Корея, чийто водач - Хюн Мин Сон - ще бъде митологизиран в страната, ако тимът успее да повтори отново невероятните си постижения от 2002 г. Бурният нрав срещу хладния разум.

Уругвай срещу Република Корея, в четвъртък, 24 ноември, от 15:00 часа - по БНТ 1 и БНТ 3!

Последвайте нашия канал "Спорт по БНТ" във Viber

Последвайте ни и във Фейсбук, за да сте винаги в час с последните спортни новини

Намерете БНТ в социалните мрежи: Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok