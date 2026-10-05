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Гоф оцеля срещу 16-годишна китайка и продължава към титлата в Пекин

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Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
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Поставената под №4 в схемата Гоф записа убедителна победа срещу 16-годишната китайка Синжан Сун със 7:5, 6:1 за час и 29 минути.

коко гоф класира третия кръг тенис турнира категория wta 1000 пекин
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Шампионката от 2024 година Коко Гоф и Елина Свитолина се класираха за четвъртия кръг на турнира на твърда настилка от сериите WTA 1000 в Пекин с награден фонд 9 415 725 долара.

Поставената под №4 в схемата Гоф записа убедителна победа срещу 16-годишната китайка Синжан Сун със 7:5, 6:1 за час и 29 минути. Американката спечели девет от последните десет гейма и за четвърта поредна година достигна до четвъртия кръг на надпреварата.

Въпреки категоричния успех Гоф не спести похвалите си за младата китайска тенисистка, която я затрудни сериозно в първата част.

„Мисля, че е малко по-зряла, отколкото бях аз на 16 години. Тя е невероятна състезателка. Знаех, че ще бъде труден мач. Кариерата й е невероятна до момента и очевидно ще се представя страхотно на това ниво. Това е първият от много мачове на този корт и много мачове, които ще играем една срещу друга. Очаквам с нетърпение бъдещите ни срещи“, каза Гоф в интервюто си след двубоя.

В следващия кръг американката ще се изправи срещу поставената под №13 Елизе Мертенс. Белгийката елиминира Елена Остапенко от Латвия с 6:2, 3:6, 6:3 за два часа и 18 минути.

Напред продължава и №6 в схемата Елина Свитолина. Украинката се наложи над поставената под №25 Мария Сакари от Гърция с 6:4, 7:5.

Това беше четвърти успех за Свитолина в общо шест мача срещу Сакари, като украинката вече води с 2:1 победи в двубоите им на твърда настилка.

По-рано през деня шампионката от 2023 година Ига Швьонтек постигна обрат срещу Дона Векич и също се класира за четвъртия кръг на турнира.

#Коко Гоф

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