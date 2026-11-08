Гол на Илия Забарний донесе успеха на ПСЖ срещу новака Троа

Четири дни след убедителната си победа с 6:0 над Виляреал в Шампионската лига, ПСЖ записа минимална победа над дебютанта в Лига 1 Троа. Парижани се наложиха с 1:0 в мач от 10-ия кръг, а в неочакван герой за шампионите се превърна украинецът Илия Забарний, който се разписа в края на първото полувреме след асистенция на Сени Маюлу.

Столичани записаха 11-ата си поредна победа във всички състезания от началото на сезона. След домакинската си загуба от Монако (2:1) на 4 септември, те са печелили всеки мач, както у дома, така и в Европа.

"Има мачове, в които сме ефективни, и други, в които сме по-малко ефективни, това е просто футбол“, каза Уорън Заир-Емери след отличното си представяне на десния фланг.

ПСЖ е начело в класирането с три точки аванс пред градския съперник Париж ФК, който спечели гостуването си на Оксер със същия резултат. Троа е 16-и с осем пункта.