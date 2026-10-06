Говорителят на Кая Калас за БНТ: Приветстваме работата на българските и румънските власти

Последните нападения срещу търговски кораби, превозващи зърно в Черно море, са напълно неприемливи, заяви за БНТ говорителят на дипломат номер едно на ЕС Кая Калас Кристиян Виганд.

“Мислите ни са с пострадалите и със семействата на загиналите. Приветстваме усилията и работата на румънските и българските власти при провеждането на операциите по издирване и спасяване”, каза Кристиян Виганд .

Виганд припомня, че сме станали свидетели на потъването на турски кораб за превоз на зърно край бреговете на Румъния, а сега и на нападение срещу два граждански кораба край бреговете на България. Той също изрази пълната солидарност на ЕС с Румъния и България.

Агресивната война на Русия срещу Украйна засяга и Черно море, като представлява сериозна заплаха за морската сигурност и свободата на корабоплаването, заяви още говорителят на Калас. Той призова Русия да прекрати всички действия, които застрашават международното корабоплаване и живота на моряците, както и да се върне към спазването на Конвенцията на ООН по морско право.