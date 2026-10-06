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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Говорителят на Кая Калас за БНТ: Приветстваме работата на българските и румънските власти

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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говорителят кая калас бнт приветстваме работата българските румънските власти
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Последните нападения срещу търговски кораби, превозващи зърно в Черно море, са напълно неприемливи, заяви за БНТ говорителят на дипломат номер едно на ЕС Кая Калас Кристиян Виганд.

“Мислите ни са с пострадалите и със семействата на загиналите. Приветстваме усилията и работата на румънските и българските власти при провеждането на операциите по издирване и спасяване”, каза Кристиян Виганд .

Виганд припомня, че сме станали свидетели на потъването на турски кораб за превоз на зърно край бреговете на Румъния, а сега и на нападение срещу два граждански кораба край бреговете на България. Той също изрази пълната солидарност на ЕС с Румъния и България.

Агресивната война на Русия срещу Украйна засяга и Черно море, като представлява сериозна заплаха за морската сигурност и свободата на корабоплаването, заяви още говорителят на Калас. Той призова Русия да прекрати всички действия, които застрашават международното корабоплаване и живота на моряците, както и да се върне към спазването на Конвенцията на ООН по морско право.

#говорителят на Кая Калас #атаки с дронове #ЕК #кораби #Черно море #БНТ

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