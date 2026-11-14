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Гръцкото правителство удължи програмата за субсидиране на горивата

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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протести европа заради скъпите горива какви мерки настояват португалия италия
Снимка: БТА/Архив
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Гръцкото правителство удължи програмата за субсидиране на горивата до 30 ноември, съобщава гръцката телевизия "Скай". Според първоначалните планове на правителството на Кириакос Мицотакис програмата трябваше да бъде в сила до 15 ноември. Решението засяга горивото за отопление, дизела и безоловния бензин. Заедно с отстъпките, направени от рафинериите, намалението на цените при някои видове горива достига до 0,40 евро. Удължаването на мярката ще струва на държавата 35 милиона евро, посочва "Скай".

За периода 16-30 ноември държавната субсидия ще достига 20 евроцента за литър гориво за отопление, 15 евроцента за литър дизелово гориво и 10 евроцента за литър бензин. В същия период важат и отстъпките в цените, които се правят от рафинериите. За горивото за отопление отстъпката е в размер на 20 евроцента, а за дизела - 5 евроцента.

С прилагането на тези мерки цената на горивото за отопление се намалява с 40 евроцента, 20 евроцента е отстъпката за дизела и 10 евроцента за безоловния бензин.

#добавки #Гърция #цени #горива

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