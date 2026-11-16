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Граничен полицай е задържан за катастрофата с 18-годишното момиче в Драгоман

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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граничен полицай задържан катастрофата годишното момиче драгоман
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На 15 ноември в 4:05 ч. в Драгоман е настъпило тежко пътнотранспортно произшествие с участието на полицай от ГКПП "Калотина", който е блъснал с личния си автомобил 18-годишно момиче. То е откарано в УМБАЛСМ "Пирогов" с тежки наранявания и по-късно е починало.

При извършена проверка на служителя са отчетени 1,61 промила алкохол в издишания въздух. Той е задържан. По случая е образувано досъдебно производство от Окръжна прокуратура – София. По време на извършване на престъплението служителят не е бил на работа. Срещу него е образувано дисциплинарно производство за тежко провинение по ЗМВР и е отстранен от заеманата длъжност.

Ръководството на ГДГП изказва съболезнования на близките на момичето и заявява, че категорично не толерира шофирането след употреба на алкохол от гранични полицаи, дори в свободното им време. На служителя, извършил пътнотранспортното произшествие, ще бъде наложено най-тежкото дисциплинарно наказание.

#Драгоман #загинало момиче #граничен полицай #ГКПП "Калотина"

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