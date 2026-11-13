Граждани излязоха на протест срещу “Топлофикация - София”, блокираха възлово кръстовище

Граждани от различни квартали излязоха на протест срещу “Топлофикация - София”. Причината - продължаващите проблеми с топлоснабдяването и продължителните ремонтни дейности в района.

Те блокираха и кръстовището на ул. "Димитър Пешев" и ул. "Обиколна". Движенеито се регулира от полицията.

По думите на недоволните граждани, вече трети месец те са без топла вода, а с настъпването на студеното време са изправени и пред липса на парно отопление.

Към това се добавя и продължаващото разкопаване на улици и междублокови пространства, което според живеещите създава сериозни неудобства, без да има видим напредък.

Хората настояват за спешни действия от отговорните институции, ясни срокове за приключване на ремонтите и възстановяване на нормалното топлоподаване.

Снимки: Алекс Христов