Григор Димитров пречупи Хуркач в трисетова битка и отново е полуфиналист на Мастърса в Париж

Григор Димитров стана първият полуфиналист на Мастърс турнира по тенис в Париж, след като в четвъртфиналите отстрани поляка Хуберт Хуркач в много здрав трисетов сблъсък.

Най-добрият български тенисист се наложи над своя съперник с 6:1, 4:6, 6:4 за 100 минути игра и така за общо 10-и път в своята кариера се класира за финалната четворка на надпревара от категория АТР 1000.

За Димитров това ще бъде втори полуфинал в зала "Берси" след този през 2019-а година, когато той бе спрян на крачка от битката за трофея от Новак Джокович. Четири години по-късно между 32-годишния хасковлия и финала стои единствено Стефанос Цицпас или Карен Хачанов, които излизат на корта след минути.

SHOWTIME IN BERCY



Grigor Dimitrov's got every shot in the book @RolexPMasters | #RolexParisMasters pic.twitter.com/B9dEnyIwVl