Григор Димитров разкри как би изглеждал перфектния за него тенисист

Григор Димитров стана поредното популярно име в световния тенис, което се включи в поредицата на Мъжката тенис асоциация (АТР), в която известни играчи описват как би изглеждал за тях перфектния тенисист спрямо различните удари в играта.

За форхенд първата ни ракета се спря на вече оттеглилия се Роджър Федерер с лаконичния коментар: "Той никога не е пропуснал срещу мен".

Що се отнася до бекхенда Димитров заложи на друг негов добър познайник Кей Нишикори, тъй като изрази мнение, че бившият №4 в света японец "може да прави каквото си поиска от тази страна".

В класацията на българина място намериха още Ник Кирьос като най-добре сервиращ, както и рекордьорът по титли от Големия шлем Новак Джокович, за чийто ретури Гришо сподели: "Колкото и да е бърза топката, той винаги може да я върне".

Накрая, макар и малко нескромно, най-добрият ни тенисист реши да заложи на себе си, когато бе попитан кой е играчът с най-добър слайс, коментирайки, че това е бил "един от първите удари, които е научил".

