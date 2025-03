Григор Димитров спаси мачбол и заслужи място на полуфиналите в Маями след луд мач

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се класира за полуфиналите на Мастърс 1000 турнира на твърди кортове на открито в Маями, щата Флорида (САЩ). В изключителен двубой, продължил 2:50 часа, Димитров се наложи с 6:7 (6), 6:4, 7:6 (3) над Франсиско Серундоло (Аржентина). В края на третия сет Димитров спаси мачбол, сервирайки при 5:6, след което в тайбрека запази концентрация и след 7:3 точки си подпечата крайния успех и място във финалната четворка.

Това беше втори двубой между двамата, като Димитров записа втори успех. Българинът отново показа изключителен характер, като във финалния сет навакса изоставане от 0:3 гейма. В спор за място на финал Димитров ще се изправи срещу шесткратния шампион Новак Джокович (Сърбия) или Себастиан Корда (САЩ).

Първият сет на срещата предложи изключителна драма. Серундоло спечели жребия и избра да посреща, като още на старта осъществи пробив, при това на 0. Последва продължителен сервис-гейм на аржентинеца, в който той отрази четири брейк-пойнта, но при петата открила се такава пред Димитров резултатът беше изравнен – гейм на гейм. В следващите минути двамата печелеха сравнително убедително подаванията си, за да дойде драмата в края. Сервирайки при 4:5 Серундоло отрази 5 сетбола и се закрепи в сета. Впоследствие се стигна до тайбрек, в който аржентинецът поведе с минипробив на старта, но до нови сетболи стигна Димитров при 6:4 точки. Българинът ги пропиля и двата, като вторият беше на негов сервис. При 7:6 точки Серундоло стигна до първия си сетбол и го реализира, повеждайки в резултата след час и 11 минути игра.

Вторият сет започна с 15:40 в подаването на Серундоло. Аржентинецът спаси първия брейк-пойнт, но при втория Димитров се наложи и поведе рано в резултата. До края на честта нови точки за пробив нямаше, а сервирайки за изравняване на резултата Димитров взе подаването си на 0, пращайки двубоя в пълния му формат.

В третия сет първи до пробив стигна Серундоло. Аржентинецът успя да направи брейк още във втория гейм, след което затвърди за аванс 3:0. В този момент Димитров изглеждаше, че е на ръба на физическите сили. Въпреки негативното развитие, българинът успя да се събере и върна пробива, след което изравни за 3:3.

Последваха спокойни геймове и тайбрекът изглеждаше неизбежен. Сервирайки за него при 5:6, Димитров поведе с 40:0, но загуби 4 последователни точки, което позволи на Серундоло да стигне до мачбол. Българинът обаче успя да обърне гейма и срещата се реши в тайбрек.

В допълнителния гейм Димитров се наложи със 7:3 и заслужи място на полуфиналите в турнира.





