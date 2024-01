Григор Димитров срещу представителя на домакините Танаси Кокинакис във втория кръг на Australian Open

Григор Димитров ще играе с представителя на домакините Танаси Кокинакис във втория кръг на Australian Open.

Заемащият 80-о място в световната ранглиста при мъжете австралиец победи австриеца Себастиан Офнер със 7:6(1), 2:6, 6:7(4), 6:1, 7:6(8) в оспорван двубой, продължил четири часа и 21 минути.

27-годишният Кокинакис спечели първия сет след тайбрек, но допусна обрат до 1:2. Себастиан Офнер изравни след два пробива във втората част и се наложи в третата след тайбрек. Австралийският тенисист бе категоричен в четвъртия сет, даде само гейм на Офнер и изравни за 2:2 части. Петият сет бе много оспорван и премина без пробиви, а в тайбрека австралиецът поведе с 5:3, допусна изоставане от 6:7, но успя да стигне до победата след 10:8 точки.

Кокинакис пласира 26 аса срещу 15 за Офнер, направи по-малко непредизвикани грешки - 32:61, а австриецът имаше предимство при реализираните печеливши удари - 77:43.

