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Групата Foo Fighters идва в България за първи път на 30 юни 2027 г.

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Групата Foo Fighters идва в България за първи път на 30 юни 2027 г.
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Групата Foo Fighters идва в България за първи път на 30 юни 2027 г. Бандата излиза на Националния стадион „Васил Левски“ в София с "Take Cover", най-мащабното турне в историята си. Софийската дата е част от концертите на Foo Fighters в Европа и Великобритания през лятото и есента на 2027 г. Те започват на 9 юни в Рейкявик и завършват на 18 септември в Дъблин, а на 9 и 11 септември групата се връща за две вечери на стадион Wembley в Лондон. В България идват по покана на Fest Team.

Foo Fighters току що завършиха северноамериканската част на турнето "Take Cover" за 2026 г. С нея групата представи „три часа рок безумие и празник“ (The New York Times) пред най-многобройната си публика досега в Торонто, Чикаго, Филаделфия, Вашингтон и други градове. В момента Foo Fighters са на турне в Австралия и Нова Зеландия.

През 2027 г. Dave Grohl, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear, Rami Jaffee и Ilan Rubin продължават с тричасовите си рокендрол маратони, в които звучат класиките на Foo Fighters, по-рядко свирени песни и неочаквани изненади.

В София специални гости на Foo Fighters са Slowdive и Reclus.É. Slowdive са сред най-големите имена в шугейз музиката. Rachel Goswell, Neil Halstead, Christian Savill, Nick Chaplin и Simon Scott стоят зад плътния китарен звук, който печели все по-млада публика и продължава да влияе на нови поколения музиканти. Петият им студиен албум е „Еverything is alive“ (2023). Reclus.É е проект на Daniel P Carter and Soren Bryce, кръстен на френския географ анархист Élisée Reclus.

Предварителната продажба на билети започва в четвъртък, 19 ноември, в 10:00 ч. Билетите за концерта на Foo Fighters в София стартират от 66 евро и са в масова продажба от петък, 20 ноември, в 10:00 ч. в мрежата на ticketstation.bg.

# Foo Fighters #София #Група #България

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