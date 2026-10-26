Гюров и Кандев - първи в Белгия и Люксембург

Кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев получава най-много гласове в Белгия и Люксембург на избори за президент и вицепрезидент на България.

По данни на ЦИК при обработени 100 процента от протоколите 57,618 % или 1471 български гласоподаватели в Белгия са гласували за Гюров и Кандев. На второ място са Илияна Йотова и Кирил Вълчев с 429 гласа или 16,804 %, на трето - Костадин Костадинов и Петър Волгин с 241 гласа 9,44 %.

В Люксембург 73, 963 % са гласували за Гюров и Кандев, 10, 211% - за Йотова и Вълчев и 7,042 % - за Контадинов и Волгин.

На изборите за президент и вицепрезидент на България в Белгия бяха разкрити общо 16 избирателни секции, а в Люксембург - две. Избирателната активност беше много по-малко в сравнение с парламентарните избори през април.