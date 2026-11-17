Турция има план за прекратяване на огъня в Черно море, но все още е твърде рано той да бъде оповестяван - това заяви турският външнен министър Хакан Фидан, след срещи с европейски дипломати в Брюксел.



Анкара води разговори както с Москва, така и с Киев и има готовност да работи за гарантирането на безопасното мореплаване в Черно море, но на този етап това е трудно постижимо, тъй като Русия не е съгласна на прекратяване на огъня, каза още Фидан.

След разговори с български, румънски и украински представители, турският първи дипломат подчерта и че България и Румъния са пряко засегнати от въпроса за сигурността в Черно море и допълни, че в момента се обсъжда вариант за възстановяване на износа на зърно.