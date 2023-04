Хамес Родригес напусна Олимпиакос

Колумбийският полузащитник Хамес Родригес напусна отбора на Олимпиакос. Това съобщи футболистът в социалните мрежи, а новината бе потвърдена и от гръцкия клуб.

"Искам да благодаря на всички за времето, което прекарахме заедно. Въпреки че пътищата ни се разделят, аз чувствам, че винаги ще бъде член на семейството на великото пирейско пристанище. Желая всичко най-добро на Олимпиакос и късмет в бъдеще", написа Хамес Родригес.

