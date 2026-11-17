От ГЕРБ обвиниха кабинета в пасивност заради поредните нападения срещу кораби в Черно море и предупредиха, че страната ни не предприема достатъчно мерки за защита на корабоплаването и сигурността в региона.

Правителството се държи малко като статист, който само регистрира ударите, които се случват в нашата зона за отговорност в Черно море. Това заяви депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев в парламента.

"Това се отразява на всички наши данъкоплатци в България, тъй като тези спасителни операции струват пари, почистването след това струва пари, а и всичките замърсявания също се отразяват на българския туризъм. Освен ако не е някаква потайна стратегия на правителството за развитие на нови туристически възможности следващата година, като примерно екскурзия с дрон, гледане на живо на потопяване на кораб и така нататък."

По думите на Гаджев Черно море се е превърнало в едно от най-опасните морета в света.

"Един от безспорните успехи на правителството е, че превърна Черно море, или по-скоро остави Черно море да бъде превърнато в най-опасното море в света. Говорейки си за мир, имаме президент миротворец, премиер миротворец, външен министър миротворец, който е против санкциите. Говореше се за мораториум срещу атаките върху кораби, търговски кораби в Черно море. Еми, нещо не сме доволни, тъй като резултатът е никакъв."

Попитан дали ГЕРБ подкрепят искането на „Демократична България“ за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност, Гаджев отговори: