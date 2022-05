Ига Швьонтек започна участието си в Рим с победа

Ига Швьонтек победи Елена Габриела Русе от Румъния с 6:3, 6:0 в първия си мач от Мастърс турнира в Рим.

Полякинята започна срещата с пробив и поведе с 3:1. До края на първия сет нито една от състезателките не успя да спечели своите сервис геймове и така се стигна до резултат 6:3 в полза на лидерката в световната ранглиста.

Във втората част 20-годишната тенисистка бе далеч по убедителна и затвори сета на нула с първия си мачбол.

