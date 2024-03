Илън Мъск не се сдържа да се пошегува със срива на "Мета"

"Ако четете този пост, то е, защото сървърите ни работят". Това написа милиардерът и собственик на X (Туитър) Илън Мъск по време на срива на Фейсбук и останалите платформи на "Мета".

If you’re reading this post, it’s because our servers are working

Услугите на компанията на Марк Зукърбърг бяха недостъпни за около час в множество държави - потребителите бяха "изхвърлени" от профилите си и не можеха да влязат в тях отново.

Темата за срива бързо стана номер едно в конкурентните платформи Х и TikTok. Заради невъзможността да използва друга социална мрежа, говорителят на "Мета" Анди Стоун съобщи с туит, че в компанията знаят за проблема и работят по него=

We're aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now.