Илиян Радулов и Леонид Шейнгезихт продължават във втория кръг на турнира във Валенсия

Българските тенисисти Илиян Радулов и Леонид Шейнгезихт се класираха за втория кръг на турнира на клей във Валенсия, Испания, с награден фонд 30 хиляди евро.

Радулов постигна трудна победа срещу испанския квалификант Бруно Пуйол Наваро с 2:6, 7:5, 7:5 след два часа и 40 минути игра.

21-годишният българин започна колебливо срещата и допусна два пробива в първия сет, който загуби с 2:6. Във втората част Радулов поведе с 5:3, но позволи на съперника си да изравни. При 5:5 обаче спечели два поредни гейма и изпрати двубоя в решаващ трети сет.

В него българският тенисист на два пъти повеждаше с пробив, но не успя да задържи предимството си и изостана с 4:5. Радулов демонстрира характер в заключителните минути, като спечели три последователни гейма и стигна до крайния успех.

В следващия кръг той ще се изправи срещу поставения под номер 5 в схемата испанец Исан Алмасан Валиенте.

Другият български представител в надпреварата на сингъл Леонид Шейнгезихт имаше значително по-лесна задача. Той се наложи над Арен Байбарс от Турция с 6:3, 6:0 само за 77 минути.

За място на четвъртфиналите Шейнгезихт ще играе срещу победителя от срещата между Дмитри Попко от Казахстан и шестия поставен Серхи Перес Контри от Испания.

Българското участие във Валенсия продължава и в турнира на двойки. Националът Янаки Милев и партньорът му Игнасио Париска от Венецуела ще се изправят на четвъртфиналите срещу испанците Иван Лопес Мартос и Иманол Лопес Морийо.