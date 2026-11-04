БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна...
Чете се за: 03:02 мин.
Карлос Насар отново е на световния връх в изхвърлянето!...
Чете се за: 03:30 мин.
Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата...
Чете се за: 02:22 мин.
Задействаха системата BG-ALERT в Бургас и Царево заради...
Чете се за: 00:52 мин.
ЦИК: Организирахме спокойни, бързи и честни избори
Чете се за: 03:30 мин.
Румен Радев: Несъстоятелни са истериите, че...
Чете се за: 02:52 мин.
Червен код за опасни валежи в четири общини в Бургаско,...
Чете се за: 00:45 мин.
Димитър Стоянов: Няма да има увеличение на заплатите на...
Чете се за: 16:22 мин.
"Синьо цунами в САЩ": Демократите печелят...
Чете се за: 02:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Илиян Радулов и Леонид Шейнгезихт продължават във втория кръг на турнира във Валенсия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

Радулов постигна обрат в трисетов двубой, а Шейнгезихт записа убедителна победа срещу съперник от Турция

илиян радулов приключи участието сингъл рода бара четвъртфиналите
Слушай новината

Българските тенисисти Илиян Радулов и Леонид Шейнгезихт се класираха за втория кръг на турнира на клей във Валенсия, Испания, с награден фонд 30 хиляди евро.

Радулов постигна трудна победа срещу испанския квалификант Бруно Пуйол Наваро с 2:6, 7:5, 7:5 след два часа и 40 минути игра.

21-годишният българин започна колебливо срещата и допусна два пробива в първия сет, който загуби с 2:6. Във втората част Радулов поведе с 5:3, но позволи на съперника си да изравни. При 5:5 обаче спечели два поредни гейма и изпрати двубоя в решаващ трети сет.

В него българският тенисист на два пъти повеждаше с пробив, но не успя да задържи предимството си и изостана с 4:5. Радулов демонстрира характер в заключителните минути, като спечели три последователни гейма и стигна до крайния успех.

В следващия кръг той ще се изправи срещу поставения под номер 5 в схемата испанец Исан Алмасан Валиенте.

Другият български представител в надпреварата на сингъл Леонид Шейнгезихт имаше значително по-лесна задача. Той се наложи над Арен Байбарс от Турция с 6:3, 6:0 само за 77 минути.

За място на четвъртфиналите Шейнгезихт ще играе срещу победителя от срещата между Дмитри Попко от Казахстан и шестия поставен Серхи Перес Контри от Испания.

Българското участие във Валенсия продължава и в турнира на двойки. Националът Янаки Милев и партньорът му Игнасио Париска от Венецуела ще се изправят на четвъртфиналите срещу испанците Иван Лопес Мартос и Иманол Лопес Морийо.

#тенис турнир във Валенсия #Илиян Радулов #Леонид Шейнгезихт

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, плуване, финали
1
НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, плуване, финали
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
2
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата догодина
3
Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата догодина
Интензивни валежи в Източна България в сряда, максималните температури ще са между 8 и 13 градуса
4
Интензивни валежи в Източна България в сряда, максималните...
Карлос Насар отново е на световния връх в изхвърлянето! Поредна титла и нов световен рекорд за българския феномен
5
Карлос Насар отново е на световния връх в изхвърлянето! Поредна...
Димитър Радев: Присъединяването към еврозоната не премахва вътрешните икономически рискове пред страната
6
Димитър Радев: Присъединяването към еврозоната не премахва...

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
2
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: Български тенис

Изабелла Шиникова отпадна във втория кръг на турнира в Луанда
Изабелла Шиникова отпадна във втория кръг на турнира в Луанда
Юлия Стаматова се класира за втория кръг на турнира в Анталия след трисетова победа Юлия Стаматова се класира за втория кръг на турнира в Анталия след трисетова победа
Чете се за: 01:10 мин.
Дема и НСА се класираха на финала за държавното по тенис в Бургас Дема и НСА се класираха на финала за държавното по тенис в Бургас
Чете се за: 01:32 мин.
Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на двойки на турнир в Гърция Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на двойки на турнир в Гърция
Чете се за: 01:12 мин.
Победа и загуба за Янаки Милев във Валенсия Победа и загуба за Янаки Милев във Валенсия
Чете се за: 02:02 мин.
Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки в Луанда Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки в Луанда
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Отмениха бедственото положение в Шабла
Отмениха бедственото положение в Шабла
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Танкерът "Ментор" с 11 000 тона слънчогледово олио дрейфува в района на Шабла Танкерът "Ментор" с 11 000 тона слънчогледово олио дрейфува в района на Шабла
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Облагат със 7% данък ваучерите за храна над 102,26 евро Облагат със 7% данък ваучерите за храна над 102,26 евро
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Съдът остави в ареста Йордан Атанасов, обвинен за убийството на куче в столичния квартал „Кръстова вада“ Съдът остави в ареста Йордан Атанасов, обвинен за убийството на куче в столичния квартал „Кръстова вада“
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с...
Чете се за: 03:02 мин.
Спорт
Министърът на енергетиката: 286 абонатни станции са спрени,...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Исторически разгром за републиканците и зашеметяващо връщане на...
Чете се за: 06:42 мин.
По света
Политически спорове в парламента за втория пенсионен стълб
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ