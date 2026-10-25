Илияна Йотова: Гласувах за България

Кандидатът за президент Илияна Йотова упражни правото си на глас. Тя гласува с машина в Софийската професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов".

Илияна Йотова, кандидат за президент: "За мен това е едно от най-важните човешки права - правото на избор. Гласувах днес, защото дълбоко вярвам, че България ще има подем. Дълбоко вярвам, че трябва да има мир, стабилности и сигурност. Гласувах за това всяко едно поколение в страната ни - и възрастните, и активните хора, които държат обществото ни здраво, и младите хора, които трябва да имат своето бъдеще в родината, да има справедливост, да има перспектива, просперитет и най-вече всички да бъдат мотивирани да работят за България. Гласувах и за това да спрем с разделението, омразата помежду ни, ние българите повече от всякого се нуждаем от диалог, съгласие, разговор помежду ни и обединение. Гласувах за България."

По думите ѝ цялата им предизборна кампания е била подчинена на диалог с българските граждани.