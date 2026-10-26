Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят първия тур на президентските избори във Варна

Илияна Йотова и Кирил Вълчев спечелиха първия тур на президентските избори и във Варненска област. Това показват данните на РИК при 100 % обработени протоколи. За Йотова са гласували 32% от варненци.

На второ място се нареждат Андрей Гюров и Георги Кандев с 30% от вота. Трети е лидерът на „Възраждане" Костадин Костадинов. Той е спечелил 16%.

Избирателната активност във Варна е била 25.28 %. До урните са излезли 103 143 души. Най-висока активността е била в град Варна – 27.66 на сто. Най-ниска в Девня -14.42 %.

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