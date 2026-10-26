Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят убедително в област Плевен

Изборният ден в област Плевен приключи без съществени жалби и само с две машини, излезли от строя. Обработката на протоколите премина бързо, а още около 6.00 часа сутринта всички секционни избирателни комисии бяха напуснали Районната избирателна комисия. Сред тях имаше и комисии от отдалечени населени места, включително село Байкал, Кнежа, Червен бряг и Бръшляница.

Ярослав Димитров, заместник-председателят на РИК – Плевен: „Категорично победители в област Плевен е Илияна Йотова и Кирил Вълчев с 41,51% от гласовете, или 18 152 гласа. Данните са предварителни, тъй като към момента на обявяването им все още се обработват резултатите от няколко секции. На второ място се нарежда президентската двойка на Андрей Гюров с 21,43% от гласовете, или 9370 гласа.“

Избирателната активност в областта е била около 20% – изключително ниска според оценката на комисията.

„До известна степен очаквахме подобен резултат“, коментира Ярослав Димитров.

Според него големият брой кандидат-президентски двойки е допринесъл за разпределението на гласовете, наред с други фактори.

Ярослав Димитров, заместник-председателят на РИК – Плевен: „Сгрешени протоколи с много малки изключения нямаше, тъй като знаем, че приоритетно, основно, водещо гласуването, съответно обработката ставаше след гласуване с машини и се предполагаше, че данните се записваха съответно в самите машини и оттам се извличаше информацията чрез флашки.“

От РИК – Плевен, са предвидили по-късен час за предаване на изборните книжа в Централната избирателна комисия в София, но заради бързата обработка са очаквали да пристигнат около 18.00 часа. Така Илияна Йотова и Кирил Вълчев са убедителните победители на първия тур в област Плевен според предварителните данни на районната комисия.

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