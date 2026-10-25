Илияна Йотова: Илюзия е, че ако не се гласува, можем да извършим промяна в страната

Илюзия е, че ако не се гласува можем да извършим промяна в страната. Това заяви президентът Илияна Йотова след края на изборния ден.

Тя благодари на всички избиратели, но подчерта:

"Искам да споделя известна тревога и да кажа на българските граждани, че е илюзия да мислят, че ако не гласуват, можем да променим нещо в страната. А ние през следващите години трябва да променяме много, за да не върнем страната си, да не върнем България отново в годините на безвремието, в които пропуснахме толкова много ползи с разделение, с конфронтация. През следващите години България ще има своя просперитет. Ние държим златна карта и тук, в Югоизточна Европа, ние ще направим така, че България да бъде гарант за сигурността и на целия континент. И това, което искам още да кажа, е, че в Европа бушува война. Аз през цялото време говорих за това, че съм български президент, който ще бъде президент на мира. Защото без мир няма сигурност и няма просперитет. А ние сме длъжни да оставим на българските граждани възможност за бъдеще и за развитие", подчерта Йотова.

През цялото време на кампанията аз имах положителни послания и те са към всички български граждани, посочи Йотова.

"Ще разговаряме още по-категорично с нашите избиратели, с всички български граждани. Защото смятам, че България има своята силна позиция. България има своята суверенна политика, разбира се, с нашите партньори. Но това е много важно, защото като президент на всички българи аз не искам по площадите и по улиците да се веят чужди знамена. Аз искам българските знамена. Искам сигурни хора, които мислят за своето бъдеще, за това как да развиват семействата си, как да работим за децата, за младите хора. Това са моите послания. През цялото време на кампанията аз имах положителни послания."

"Аз не бих искала България още веднъж да бъде управлявана от сглобки, а от стабилно управление."

Президентът Илияна Йотова коментира ниската избирателна активност.

"Неучастието на втората политическа сила се отрази и на избирателната активност."

"България ще има своята жена президент", категоричен е кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев.