Има ли проблеми преди вота в Бургаско?

Днес е ден за размисъл. Изборните книжа вече са в секционните комисии, последен преглед на машините за гласуване, ден за размисъл за избирателите. В Бургас под засилена полицейска охрана бяха разпределени машините в секционните избирателни комисии за вота утре. Как протече подготовката за изборите край морето.

В късният следобед изборните помещения в Бургас бяха запечатани, след като във всяка секция се направиха тестове на машините за гласуване. За Бургаска област те са общо 653, с 54 повече спрямо предходните избори. 174 пък са специалистите, които трябва да реагират при технически проблем в изборния ден. За разлика от миналите избори в Бургас, засега не се наблюдават извънредни смени в състава на секционните избирателни комисии. Под засилена охрана, в секретен склад в Бургас, машините за гласуване преминаха последна проверка дали всяка е разпределена за правилната избирателна секция.

След сортирането, под полицейски конвой, машините потеглиха в 19 лъча към избирателните секции в цялата Бургаска област, за да се направят предварителни тестове преди утрешния вот.

Петко Калев, представител “Сиела Норма”: „При пристигането на машините в секциите, техникът отваря машината, прави проверка пред избирателните комисии и с това се вижда, че всичко е както трябва. Затваря се и се чака изборния ден. В зависимост от броя на машините и броя на секциите могат да бъдат примерно един техник на пет машини, може да бъде техник само на една машина.“

В 40-та секция в Бургас всички членове на комисията имат опит от предишни избори, помещението е готово, а председателят не очаква изненадващи промени в състава в последния момент.

Даниела Коджабашева, председател на СИК в Бургас: „Момичетата, които са в секцията са работили и на предишни избори. Днес трябва да подготвим камерите, да заключим стаите, да ги обезопасим с лепенки на прозорците.“

За безпроблемното протичане на изборния ден е мобилизиран и почти целия състав на бургаска полиция.

комисар Димитър Дачева, началник на "Охранителна полиция" – Бургас: „Общо за охраната на обществения ред и охраната на изборите са предвидени около 1 050 полицейски служители. Набелязани са рисковите райони и съответно там се предвидели завишен брой полицейски служители.“

Ново изискване ще трябва да спазват утре секционните комисии – да поставят печат върху разписките от машинното гласуване, преди избирателите да ги пуснат в специалната кутия. От ЦИК успокояват, че дори разписка да остане без печат, това няма да се отрази на изборния резултат.

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