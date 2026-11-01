Има ли проблеми при гласуването във Велико Търново?

ЦИК издаде нови указния за това в кои случай избирателите днес имат право да гласуват повторно на машините, след като стана ясно, че на вота минала неделя в 14 секции в стараната има незачетени гласове. Информацията е от Велико Търново, където миналата седмица в 3 от секциите е имало "изчезнали гласове".

Кирил Илиев - председател на СИК: "Миналият път нямаше право наистина да се гласува втори път, сега поради факта, че съм сменен в последния момент, не съм запознат с последните обучения. Но ето това е един начин да се уведомя, ще го разбера в следващите две минути".