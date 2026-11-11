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Институциите обсъдиха конкретни действия за координирана реакция при пътни рискове

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Институциите обсъдиха конкретни действия за координирана реакция при пътни рискове
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Подобряването на обмена на информация между ситуационния център на Агенция „Пътна инфраструктура“, толуправлението и Националния координационен център за безопасност на движението по пътищата към МВР, както и за създаването на протоколи за действие, беше тема на среща на представители на министерствата на вътрешните работи, регионалното развитие и благоустройството, здравеопазването, правосъдието и на образованието и науката, ДА „Безопасност на движението по пътищата“, Комисията за финансов надзор, Агенция „Митници“, Агенция „Пътна инфраструктура“ и толуправлението, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

По време на обсъждането беше отчетен сериозен дефицит в досегашното взаимодействие и липсата на автоматизирани механизми за реакция преди възникването на критични ситуации. Министър Георги Пеев подчерта, че институциите повече не трябва да действат поотделно или индивидуално, а да изградят работещ и ефективен процес.

„Системата за безопасност си има правила. Най-опасното в случая е да имаш информация и да не знаеш какво да правиш с нея. Това е по-лошо, отколкото да нямаш информация“, отбеляза министър Пеев по време на срещата.

В рамките на следващите седем дни ръководителите на дежурните центрове към АПИ, МВР и толуправлението ще изяснят какви данни притежават, както и да синхронизират каналите за връзка помежду си, да разпределят ясни отговорности и задължения, както и да създадат протоколи за действие. Целта е при влошени метеорологични условия, като мъгла, снеговалежи, силен вятър или при възникването на други затруднения за движението по пътищата, да има предварителна и навременна реакция, а не чак след като постъпят сигнали на тел. 112.

За постигането на тези цели предстои преглед на нормативната база и разписване на заповеди за делегиране на повече оперативни правомощия на дежурните екипи.

„Необходимо е максимално опростяване на съгласувателната верига за вземане на решения. Дежурните екипи трябва да разполагат с необходимите оперативни правомощия, за да реагират своевременно на терен, без излишни административни процедури“, допълни министърът.

Обмисля се и засилване на контрола спрямо областните пътни управления и фирмите, поддържащи пътищата. В рамките на следващата седмица отговорните институции трябва да излязат с конкретни предложения за подобрени интерфейси за обмяна на данни, стандартизирани протоколи за действие и ясна институционална отговорност.

#институциите #тежка верижна катастрофа #АМ "Тракия"

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