Ипсуич и Нотингам не се победиха във Висшата лига

Ипсуич и Нотингам Форест завършиха при равенство 1:1 в среща от осмия кръг на английското футболно първенство. Ипсуич заема девето място с 10 точки във временното класиране във Висшата лига, докато отборът на Нотингам остава само с една победа на сметката си и близо до зоната на изпадащите - на 17-а позиция с 6 точки, колкото има и 18-ият Ковънтри.

Лиъм Делап не успя да се разпише при завръщането си срещу Ипсуич Таун, въпреки че неговият Нотингам доминираше на стадион „Портман Роуд“. През сезон 2024/2025 Делап отбеляза 12 гола за Ипсуич, което му осигури трансфер Челси. В петък вечер той се завърна срещу бившия си клуб с екипа на Форест, имайки на сметката си едва два гола във Висшата лига, откакто напусна отбора. Надеждите му да върне предишната си форма не се оправдаха, а 16 минути преди края на мача Делап пропусна отлична възможност за гол.

Неко Уилямс изведе гостите от Нотингам напред в 13-ата минута, но малко преди почивката - в 41-ата минута Никола Миленкович подари изравнителен гол на отбора на Гари О'Нийл с неточен пас назад. От грешката се възползва Хулио Енсисо, който отбеляза изравнителното попадение за 1:1.

Гостите изглеждаха по-близо до победен гол през второто полувреме, а в същото време останаха разочаровани, че Иса Диоп от Ипсуич не получи червен картон за грубо влизане срещу Джеймс Макати в 47-ата минута.