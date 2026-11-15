Испания и Англия приключват в Лигата на нациите с титаничен дуел

Испания приема Англия на стадион „Метрополитано“ в Мадрид за един последен голям мач от груповата фаза на турнира Лига на нациите. Двата гранда вече премериха сили през септември, когато испанците спечелиха с 3:2 на „Уембли“.

Срещата е последна от група А3. Домакините мачкат в изминалите си срещи и имат 15 точки след 5 срещи.

Тимът на Луис де ла Фуенте продължава впечатляващата си серия и не познава поражението в последните си 43 официални срещи. Това не се промени и по време на Мондиал 2026, след като беше спечелен финалът срещу действащия шампион Аржентина.

Единствената неприятна новина е отсъствието на Ламин Ямал, който има четири попадения в настоящото издание на турнира.

Дербито Испания – Англия е насрочено за 21:45 часа българско време в неделя.