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Испания и Англия приключват в Лигата на нациите с титаничен дуел

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Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
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Англичаните ще се опитат да вземат реванш и да спрат впечатляващата серия на испанците.

испания превзе уембли спектакъл англия лигата нациите
Снимка: БГНЕС
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Испания приема Англия на стадион „Метрополитано“ в Мадрид за един последен голям мач от груповата фаза на турнира Лига на нациите. Двата гранда вече премериха сили през септември, когато испанците спечелиха с 3:2 на „Уембли“.

Срещата е последна от група А3. Домакините мачкат в изминалите си срещи и имат 15 точки след 5 срещи.

Тимът на Луис де ла Фуенте продължава впечатляващата си серия и не познава поражението в последните си 43 официални срещи. Това не се промени и по време на Мондиал 2026, след като беше спечелен финалът срещу действащия шампион Аржентина.

Единствената неприятна новина е отсъствието на Ламин Ямал, който има четири попадения в настоящото издание на турнира.

Дербито Испания – Англия е насрочено за 21:45 часа българско време в неделя.

#УЕФА Лига на нациите 2026/27 #Национален отбор на Англия по футбол #Национален отбор на Испания по футбол

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