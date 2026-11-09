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Испанското правителство поиска разследване на TikTok заради съдържание със сексуално насилие над деца

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Чете се за: 02:47 мин.
По света
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Мадрид не изключва спиране на платформата след разкрития за хиляди профили и видеа със сексуална експлоатация на деца

Снимка, направена на 10 април 2025 г., показва логото на китайската социална медийна услуга TikTok на екрана на смартфон (Л) и на екрана на лаптоп.
Снимка: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP
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Испанското правителство е поискало от прокуратурата да разследва предполагаеми случаи на сексуално насилие над деца, свързани със съдържание, разпространявано в платформата TikTok.

То настоява за предприемане на „необходимите мерки“ за защита на децата и младежите, като не изключва дори „спиране на услугите на платформата“ в Испания.

Министерството на младежта и децата е изпратило писмо до прокуратурата с искане за действия във връзка с информацията, публикувана от испанския сайт Maldita.es. В нея се съобщава за предполагаеми случаи на сексуално насилие над деца, свързани със съдържание в TikTok.

От ведомството настояват за цялостна защита на децата и младежите, които биха могли да бъдат засегнати, като подчертават необходимостта от адекватни мерки.

Това съобщават източници от министерството, ръководено от Сира Рего. Според тях социалната мрежа не разполага с ефективни механизми за предотвратяване на разпространението на подобно съдържание.

Рего иска спешна среща с TikTok
Сира Рего настоява за спешна среща с представители на платформата в Испания, за да получи обяснения относно случая, както и информация за предприетите до момента мерки и планираните незабавни действия за защита на децата и младежите.

От испанското правителство определят документираните случаи като изключително сериозни и призовават за „незабавен и координиран“ отговор от всички компетентни институции както на национално, така и на европейско равнище.

Властите посочват сериозни пропуски в механизмите за откриване и модериране на съдържание в TikTok. Те изразяват безпокойство и от ролята на алгоритмите за препоръки на платформата за разпространението на подобни материали.

Според министерството тези обстоятелства могат да представляват нарушение на правата на децата от страна на самата платформа.

Разследването на Maldita.es е установило наличието на над 1000 видеоклипа със съдържание, свързано със сексуално насилие над деца, публикувани в TikTok. Те са натрупали общо над 48 милиона гледания.

Разследването е идентифицирало и над 20 000 профила на лица, за които има подозрения, че са свързани със сексуална експлоатация на деца и обменят или продават подобни материали. Повече от 7000 от тези профили са активни на испански език.

Източник: RTVE Noticias. Първоначално публикувана на 9 ноември 2026 г.

#Испания #сексуално насилие

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